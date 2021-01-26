Через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства по пятого Президента Петра Порошенко и новоизбранного президента США Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

– 20 января этого года украинцы вместе с целым миром смотрели инаугурацию нового президента Соединенных Штатов Байдена. Смотрели с большими надеждами на углубление сотрудничества нашей страны со стратегическим союзником. Поскольку во время каденции пятого Президента Украины Порошенко и тогдашнего вице-президента США Байдена это сотрудничество было очень положительным и полезным для нас. С определенной радостью - как мы теперь видим, лицемерной, смотрели на эту инаугурацию и в Офисе действующего президента Зеленского. Почему я говорю «лицемерной»? Потому что уже 22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого Президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена, - отметил правозащитник. – Кто же исполнители этой провокации? А исполнители все те же. Признанный международным сообществом агент государства-агрессора Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора. То есть опять пытаются разрушить такого рода провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США, - подытожил адвокат.

Напомним, народный депутат Андрей Деркач совместно с экс-прокурором Генеральной Прокуратуры Украины Константином Куликом опубликовали новые пленки с разговором бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

До этого, 19 мая, Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри. Среди других тем в разговорах людей на пленке упоминается и отставка Шокина. В то время его ведомство занималось расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать досудебное расследование в отношении того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Партия «Европейская солидарность» предложила создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования попыток подорвать украинско-американское партнерство и вернуть Украину в сферу влияния страны-агрессора

В штабе Джо Байдена отреагировали на «пленки Деркача», назвав их «полностью отредактированными». Об этом заявил представитель Эндрю Бейтс, сообщает The Washington Post.

У Байдена считают, что обнародование этих записей - это продолжение древней попытки ему навредить. Представители бывшего вице-президента также отмечают, что в этом может быть замешана русская государственная телевизионная компания Russia Today, и намекнули на связь Деркача с Россией.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко поддержал версию российской провокации. Он заявил, что сейчас «пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины» и через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийной поддержку Украины Соединенными Штатами.