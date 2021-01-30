Советские спецслужбы наблюдали за 45-м президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом еще с 1977 года. С тех пор бизнесмена и политика «обрабатывали» как российский актив.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Бывший шпион КГБ Юрий Швец рассказал изданию, что Трамп оказался настолько готовым повторять антизападную пропаганду, что это импонировало Москве.

— Это пример того, как людей вербуют, когда они еще студенты, а потом они занимают важные должности. Нечто подобное произошло с Трампом, — заявил Юрий Швец.

В книге Крэйга Унгера «Американский компромат», в основу которой легли слова Швеца, говорится, что бизнесмен якобы впервые попал в поле зрения российских спецслужб еще в 1977 году, когда женился на чешской модели Иване Зельничковой.

Три года спустя Трамп открыл отель «Гранд Хаятт Нью-Йорк», для которого купил 200 телевизоров у советского эмигранта Семена Кислина, который якобы сотрудничал с КГБ. Швец заявляет, что именно Кислин заприметил будущего президента в качестве потенциального агента.

В 1987 году Трамп вместе с супругой впервые посетил Москву и Санкт-Петербург. Бывший шпион заявил, что агенты КГБ всячески умасливали его и внушили идею пойти в политику.

— Они досконально изучили его личность, понимали, что он за человек. В КГБ знали, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, подвержен лести, — рассказал он.

Когда Трамп вернулся в Соединенные Штаты, он начал изучать возможности для выдвижения на пост президента от Республиканской партии. Он даже провел предвыборную акцию в Портсмуте, штат Нью-Гемпшир.

Тогда он опубликовал своего рода обращение к американскому народу, в котором обвинил союзную Японию в эксплуатации Соединенных Штатов и выразил скептицизм по поводу участия США в НАТО.

Экс-разведчик также утверждает, что в Москве очень обрадовались победе Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп может выступить на процессе об импичменте в сенате с письменными показаниями.