Совет Безопасности ООН планирует обсудить ситуацию с арестованным в России оппозиционнером Алексеем Навальным. Неформальное заседание намечено на 3 февраля.

Об этом сообщили дипломатические круги в Нью-Йорке, пишет DW.

Обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема - попытка отравления Навального в 2020 году. Некоторые члены Совбеза, предположительно, затронут и нынешнее положение политика.

Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, а Россия не может этому воспрепятствовать.

Напомним, во время телефонного разговора с президентом РФ глава Белого дома Джо Байден затронул тему того, как власти обошлись с находящимся в заключении оппозиционером Алексеем Навальным.