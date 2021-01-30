Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в комментарии «Укринформу».

— Никакие доктрины из области фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над ее временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса, — добавил представитель МИД.

Он утверждает, что целью пропагандистского форума в Донецке является создание Россией препятствий для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

— Непрерывные попытки Кремля навязать Донбассу русский мир и затянуть его в токсическое информационное пространство идут в разрез обязательств Российской Федерации в пределах мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, — заявил Олег Николенко.

Он отметил, что Украина обязательно сообщит иностранным партнерам об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе. По его словам, вооруженная агрессия РФ против Украины является преступлением против международного мира, который влечет за собой ее международно-правовую ответственность как государства и международную уголовную ответственность всех причастных к причиненным преступлениям.

Напомним, террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс», которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.