Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром «дворца Путина» на мысе Идокопас в Геленджике.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, который был опубликованн телеграм-каналом Mash, передает The Insider .

— Сейчас это будет уже не секрет — я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное. Мы хотим там построить апарт-отель, поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится отельный бизнес, я уже не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес. Я этим уже на протяжении нескольких лет занимаюсь, у меня есть кое-какие объекты в Крыму, есть объекты на Дальнем Востоке, в нашей житнице — в Алтае. Я посматриваю в этом направлении. Несколько лет назад это было приобретено. Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание. Но я редко ошибаюсь — пройдет полтора-два года, я вас приглашу, и вы посмотрите на ту красоту, которая там будет, — заявил Аркадий Ротенберг.

Детали: По словам Ротенберга, он решил рассказать о своей причастности к зданию, потому что «скандал вокруг этого, всякие инсинуации». Он заверил, что в стройке «нет ничего незаконного» и отметил, что состояние стройки «пока неудовлетворительное».

В то же время, издание The Insider пишет, что главный редактор, директор и совладелец издания Mash Максим Иксанов имеет непосредственное отношение к Администрации президента РФ.

В частности, он получал разрешение на передвижение по Москве из АП. Также Иксанов проживает в доме на улице Трехгорный Вал, принадлежащем управделами президента. Квартира оформлена на отца главы Mash Тахира Иксанова — экс-директора Большого театра.

Иксанов работал преимущественно в государственных СМИ: на телеканале «Россия», НТВ и «Москва 24». По информации The Insider, ему принадлежит автомобиль Porsche Cayenne, приобретенный за 6,8 миллионов рублей.

Сестра Иксанова Арина руководила секретариатом бывшего вице-спикера Госдумы Николая Левичева, который во время выборов мэра Москвы в 2013 году прославился тем, что участвовал в выпиливании двери в квартире сторонников Навального.

Иксанов не ответил на телефонные звонки The Insider. Письменное сообщение с вопросом, является или являлся ли он когда-либо сотрудником АП, Иксанов прочитал, но ответа также не последовало.

Напомним, после ареста Навального «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в городе Геленджик, расположен дворец для российского президента, площадью более 17 000 квадратных метров. Он по площади сопоставим с территорией 39 княжеств Монако. Дворец построили так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

По данным ФБК, строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. В целом его стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей (более $13,5 миллиарда).

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал резонансное расследование «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.