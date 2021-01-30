В Нагорном Карабахе начал работу совместный турецко-российский центр для мониторинга режима тишины.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. Упоминание об открытии центра есть и на официальном сайте Минобороны РФ.

Центр построили рядом с поселком Марзили Агдамского района, на территории, перешедшей под контроль Азербайджана.

На церемонии открытия присутствовали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Представитель оборонного ведомства Турции отметил, что задачами центра будет контроль за соблюдением режима тишины и регистрация нарушений, рассмотрение жалоб сторон и так далее. В штабе центра будет представлено одинаковое количество представителей каждой из сторон — до 60 военнослужащих. Охрану будут обеспечивать военные Азербайджана.

Минобороны РФ в своем сообщении отмечает, что Фомин имел отдельную встречу с министром обороны Азербайджана на территории центра и назвал его открытие важным событием, заверив, что военные Турецкой Республики и Российской Федерации, конечно, при поддержке Азербайджана сделают все возможное для укрепления мира и стабильности в регионе.

Напомним, Турция и Россия договорились создать совместный центр для наблюдения за режимом прекращения огня, о котором договорились Азербайджан и Армения, в ноябре 2020 года.



