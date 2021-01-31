Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую претендентом на получение Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает Baltic News Service.

Первым об этом сообщило агентство Reuters, позже Baltic News Service подтвердило в правительстве Литвы выдвижение Тихановской на Нобелевскую премию мира, заявки на которую принимаются до 31 января.

По информации одного из источников Reuters, Науседа выдвинул Тихановскую, которая сейчас живет в Литве, чтобы продемонстрировать поддержку белорусского демократического движения и требования о проведении свободных выборов.

Светлана Тихановская в Twitter поблагодарила президента Литвы за выдвижения ее на премию мира.

Напомним, американское движение Black Lives Matter/«Жизни чернокожих имеют значение», участники которого выступают против расизма и насилия в отношении афроамериканцев, предложили на Нобелевскую премию мира, в частности, депутат норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул такую идею.