Американское движение Black Lives Matter/«Жизни чернокожих имеют значение», участники которого выступают против расизма и насилия в отношении афроамериканцев, предложили на Нобелевскую премию мира, в частности, депутат норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул такую идею.

Об этом передает The Guardian.

Петтер Эйде говорит, что Black Lives Matter стало частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации», которое заставило подключиться к ней и другие страны.

Движение Black Lives Matter было создано в 2013 году Алисией Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети после того, как суд оправдал патрульного Джорджа Циммермана, застрелившего темнокожего подростка Трейвона Мартина.

Напомним, в прошлом году президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.