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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских воинов получили ранения.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
— За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения и их госпитализировали, - сообщает штаб.
Неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» наемники осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На этом же направлении в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Золотое-4 наемники применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
— С начала текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - добавили в штабе.
Напомним, что в больнице скончался украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого 26 января ранил на Донбассе снайпер боевиков.
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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских воинов получили ранения.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
— За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения и их госпитализировали, - сообщает штаб.
Неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» наемники осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На этом же направлении в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Золотое-4 наемники применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
— С начала текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - добавили в штабе.
Напомним, что в больнице скончался украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого 26 января ранил на Донбассе снайпер боевиков.