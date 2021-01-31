За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских воинов получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

— За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения и их госпитализировали, - сообщает штаб.

Неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» наемники осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На этом же направлении в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Золотое-4 наемники применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

— С начала текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - добавили в штабе.

Напомним, что в больнице скончался украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого 26 января ранил на Донбассе снайпер боевиков.