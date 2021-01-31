Прокуратура готовит уведомление о подозрении в торговле наркотиками военнослужащему одной из частей, дислоцированной на Житомирщине. Ему грозит лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Следственными действиями было установлено, что в январе 2021 года солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам наркотическое вещество - амфетамин. Средства за реализацию наркотических средств он получал на собственный карточный счет.

По данным прокуратуры, солдата задержали 29 января после сбыта очередной партии наркотических веществ, а именно: 15 граммов амфетамина и 10 свертков каннабиса.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств).

Задержанному грозит лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что на территории одной из больниц Николаева полицейские охраны задержали мужчину, который имел при себе наркотики.