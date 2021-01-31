В России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).

Соратники оппозиционера анонсировали митинги в 142 российских городах, еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом, пишет TheБабель.

Первые акции протеста начались в Сибири и на Дальнем Востоке. По данным проекта ОВД-Инфо, в настоящее время в стране силовики уже задержали по меньшей мере 261 человека. Наибольшее число задержанных — во Владивостоке. Там ОМОН вышел на лед, пытаясь догнать митингующих.

Несмотря на мороз и снежные завалы, красноярцы собираются на Площади Мира. Подходите! pic.twitter.com/wSaUHUigW7 — Штаб Навального в Красноярске (@teamnavalnykrsk) January 31, 2021

В Красноярске собрались несколько сотен человек — люди скандируют: «Россия будет свободной» и водят хоровод. А в Новосибирске на митинг вышли гораздо больше людей, чем на прошлой неделе. По оценкам СМИ, их 5—6 тысяч. Митингующие идут шествием по центру города, скандируя: «Путин вор» и «Свободу политзаключенным».

В Москве митинг запланирован на 12:00 (11:00 по киевскому времени) на Лубянской площади, где находится здание Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Перед акциями власти решили закрыть Красную площадь и весь музейный комплекс, изменить маршруты движения наземного транспорта, а семь расположенных в историческом центре города станций метро закрыть для входа и выхода. Поезда будут следовать мимо этих станций без остановок.

Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.