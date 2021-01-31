Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), население которых более чем на 80% состоит из граждан других государств, приняли поправки в закон, которые позволят иностранцам получить гражданство этой страны.
Об этом сообщает официальное информагентство ОАЭ, пишет TheБабель.
Претендовать смогут не все, а только некоторые категории — это инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. Кроме того, для каждой категории определены конкретные условия:
Премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид аль Мактум отметил, что новые поправки в закон направлены на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать развитию страны.
Напомним, что Верховной раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство.
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), население которых более чем на 80% состоит из граждан других государств, приняли поправки в закон, которые позволят иностранцам получить гражданство этой страны.
Об этом сообщает официальное информагентство ОАЭ, пишет TheБабель.
Претендовать смогут не все, а только некоторые категории — это инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. Кроме того, для каждой категории определены конкретные условия:
Премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид аль Мактум отметил, что новые поправки в закон направлены на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать развитию страны.
Напомним, что Верховной раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство.