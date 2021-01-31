Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), население которых более чем на 80% состоит из граждан других государств, приняли поправки в закон, которые позволят иностранцам получить гражданство этой страны.

Об этом сообщает официальное информагентство ОАЭ, пишет TheБабель.

Претендовать смогут не все, а только некоторые категории — это инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. Кроме того, для каждой категории определены конкретные условия:

инвесторы должны владеть недвижимостью на территории ОАЭ;

врачи должны иметь опыт работы по специальности не менее 10 лет и работать в уникальной научной сфере или дисциплинах, в которых нуждается ОАЭ;

ученые также должны иметь опыт не менее 10 лет и престижную профессиональную награду, а кроме того, заниматься активной исследовательской деятельностью;

изобретатели должны иметь один или несколько патентов, которые будут одобрены Министерством экономики;

художники же должны быть лауреатами международных наград и новаторами в области культуры и искусства.

Премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид аль Мактум отметил, что новые поправки в закон направлены на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать развитию страны.

Напомним, что Верховной раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство.