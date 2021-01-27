Верховной Раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство.

Соответствующий законопроект № 4640 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины» зарегистрировали нардепы от «Слуги народа».

В соответствии с документом, украинцы имеют право приобретать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.

Кроме этого иностранцы могут приобретать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

Также вводится декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, имеющих гражданство других государств. Предлагается ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований по декларированию наличия иностранного гражданства (подданства).

Разрешается для украинцев и гражданство «государства-агрессора», однако предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса «агрессора» или прекращения указанными гражданами гражданства (подданства) такого государства.

Лицо с двойным гражданством не может занимать руководящие государственные должности.

Законопроектом предусматривается представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими на избрание на выборные должности или быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах и тому подобное.

Напомним, в Украине с 1 января 2021 года разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу.