В Украине с 1 января 2021 года разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу.
Документ 28 ноября опубликовали в издании Голос Украины, пишет РБК-Украина.
Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Закон устанавливает, что:
Напомним, Верховная Рада приняла этот закон во втором чтении в начале ноября.
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В Украине с 1 января 2021 года разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу.
Документ 28 ноября опубликовали в издании Голос Украины, пишет РБК-Украина.
Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Закон устанавливает, что:
Напомним, Верховная Рада приняла этот закон во втором чтении в начале ноября.