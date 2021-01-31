Министерство здравоохранения Португалии заявили о катастрофической ситуации из-за острой нехватки койко-мест для тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

По данным ведомства, на 10 миллионов жителей Португалии на материковой части страны размещено 850 таких койко-мест. Из них 843 заняты, сообщает DW.

Кроме того, есть еще 420 коек интенсивной терапии, но они зарезервированы для других видов заболеваний.

В Португалии наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения Португалии, в течение последних 24 часов в стране было зафиксировано 12 435 новых случаев инфицирования, а также 293 смерти.

Всего в стране зарегистрировано более 711 тысяч случаев инфицирования и 12 179 смертей.

Напомним, что жители Португалии из-за коронавируса не могут покинуть страну в течение 15 последующих дней.