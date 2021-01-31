Основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина. В списке — 35 имен, которым просят запретить въезд в США и лишить доступа к американским финансовым учреждениям.
Об этом пишет TheБабель.
Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков отметил, что фигурантов из списка можно разделить на три категории. В первую входят «близкие друзья и кошельки Путина», среди них — миллиардер Роман Абрамович. Вторая категория — это чиновники российского правительства, которые подавляют протесты, а в третью попали причастные к преследованию Навального и ФБК.
При этом Владимир Ашурков не назвал все имена из списка. Известно лишь, что там также фигурирует министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который покрывал отравление Навального и препятствовал его эвакуации на лечение в Германию.
Из 35 человек в списке восемь вошли в «приоритетный шорт-лист» — касательно них призвали ввести санкции в первую очередь. В то же время, против семи человек из списка уже введены санкции.
В Белом доме подтвердил получение письма от ФБК. Там отметили, что Джо Байден во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал освободить Алексея Навального.
Напомним, что в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).
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Основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина. В списке — 35 имен, которым просят запретить въезд в США и лишить доступа к американским финансовым учреждениям.
Об этом пишет TheБабель.
Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков отметил, что фигурантов из списка можно разделить на три категории. В первую входят «близкие друзья и кошельки Путина», среди них — миллиардер Роман Абрамович. Вторая категория — это чиновники российского правительства, которые подавляют протесты, а в третью попали причастные к преследованию Навального и ФБК.
При этом Владимир Ашурков не назвал все имена из списка. Известно лишь, что там также фигурирует министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который покрывал отравление Навального и препятствовал его эвакуации на лечение в Германию.
Из 35 человек в списке восемь вошли в «приоритетный шорт-лист» — касательно них призвали ввести санкции в первую очередь. В то же время, против семи человек из списка уже введены санкции.
В Белом доме подтвердил получение письма от ФБК. Там отметили, что Джо Байден во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал освободить Алексея Навального.
Напомним, что в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).