На митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходят в разных городах России, силовики задержали по меньшей мере 1 000 человек. Больше всего в Москве (142) и Владивостоке (113).

Об этом свидетельствуют данные проекта «ОВД-Инфо».

В Москве акция протеста началась в 12:00 (11:00 по киевскому времени). Сначала она была запланирована на Лубянской площади, где расположено здание Федеральной службы безопасности (ФСБ), но соратники Навального объявили о новом месте сбора участников — возле станций метро «Сухаревская» и «Красные ворота».

Сразу после этого по требованию полиции эти станции были закрыты на вход и выход — поезда проезжают без остановок. Кроме того, власти Москвы предупредили о «ситуативном закрытии» станций метро в дополнение к семи закрытым еще с самого утра. По данным RT, в Москве на объявленных точках сбора начались перебои с мобильным интернетом.

Возле станции метро «Красные ворота» полиция начала массово задерживать участников акции — всего за несколько минут задержали более десятка человек, сообщает Meduza.

В Санкт-Петербурге соратники Навального также объявили о переносе места проведения акции. На Пионерской площади начались столкновения протестующих с бойцами ОМОН и жесткие задержания, сообщает РБК.

Напомним, в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).