Президент США Джо Байден в понедельник изложит свое видение внешней политики, направленное на «восстановление места Америки в мире».

Как сообщает «Европейская правда», такую информацию распространил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По словам чиновника, это станет первым важным политическим обращением Джо Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, произойдет во время запланированного визита в Госдепартамент.

Ожидается, что президент также подпишет ряд исполнительных документов, связанных с его усилиями по демонстрации нового подхода США на мировой арене, включая формирование целевой группы для воссоединения семей мигрантов, разделенных предыдущей администрацией.

Джо Байден резко критиковал внешнюю политику бывшего президента Дональда Трампа во время кампании 2020 года и пообещал кардинальные изменения, если он выиграет выборы, включая клятву активизировать работу с союзниками США и противостоять противникам, таким как Россия.

Напомним, что президент США Джо Байден поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.