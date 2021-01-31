В течение текущих суток, 31 января, российские оккупанты в Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Об этом говорится в суточной сводке операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток на Приазовье, недалеко от населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа Крыло; БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы украинской армии, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Вблизи Лебединского российско-оккупационные войска осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а в пригороде Авдеевки — из крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Также в течение суток саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских воинов.