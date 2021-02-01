Украинское правительство ставит перед собой задачу — к 2030 году выйти по уровню средней зарплаты к показателям соседних Польши или Словакии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги деятельности правительства за неделю, на своей официальной странице в Facebook.

— В декабре 2020 года реальные зарплаты выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 и составили 14,2 тысячи гривен. Важнейшая задача, которую ставит Правительство — это до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии, - отметил Денис Шмыгаль.

Также правительство одобрило проект закона о введении системы стимулирующих мер для граждан, работавших за границей и вернувшихся в Украину.

— Мы хотим, чтобы такие граждане могли открыть собственное дело и остаться дальше жить и работать в Украине. Государство готово выделять до 150 тысяч гривен, чтобы помочь с началом собственного бизнеса. Это небольшие средства, но мы уверены, что это станет дополнительной мотивацией для людей, которые останутся дома, создавать здесь рабочие места и развивать собственную общину, - сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, что с 1 января 2021 в Украине минимальная зарплата выросла до 6 тысяч гривен.