С 1 января 2021 в Украине минимальная зарплата выросла до 6 тысяч гривен.
Соответствующая норма заложена в законе о государственном бюджете на 2021 год.
С 1 января минимальная заработная плата увеличивается на 1 тысячу гривен - с 5000 до 6000 гривен.
А с 1 декабря 2021 этот показатель составит 6,5 тысяч гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.
Напомним, 25 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021, который Верховная Рада приняла 15 декабря.
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С 1 января 2021 в Украине минимальная зарплата выросла до 6 тысяч гривен.
Соответствующая норма заложена в законе о государственном бюджете на 2021 год.
С 1 января минимальная заработная плата увеличивается на 1 тысячу гривен - с 5000 до 6000 гривен.
А с 1 декабря 2021 этот показатель составит 6,5 тысяч гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.
Напомним, 25 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021, который Верховная Рада приняла 15 декабря.