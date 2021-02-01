В воскресенье, 31 января, на Донбассе российские оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС;

В частности, у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же противник использовал беспилотный летательный аппарат типа «КРЫЛО», который наши военные подавили спецсредствами.

Также у Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а у населенного пункта Пески – с автоматических станковых гранатометов. У Опытного наемники выпустили несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки – еще и из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска открывали неприцельный обстрел в сторону наших позиций с ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Боевых потерь украинская сторона не претерпела.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских воинов.