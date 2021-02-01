Фракции «Европейской Солидарности» по всей стране инициируют внеочередные сессии местных советов и требуют обеспечить украинцев дополнительными средствами. Соответствующие проекты решений уже зарегистрированы или поддержаны в 239 местных советах разных уровней.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Как известно, фракция «Европейская Солидарность» в Верховной Раде зарегистрировала законопроект, который предусматривает увеличение расходов на субсидии в Государственном бюджете на 7 миллиардов гривен — за счет сокращения финансирования Офиса президента и силовых структур.

Народный депутат фракции «Европейская Солидарность», глава Полтавской территориальной организации партии Нина Южанина отметила, что субсидии является эффективным рыночным механизмом защиты малоимущих граждан.

— В стране расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, или при росте доходов граждан. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое, — подчеркнула она.

Во время внеочередного заседания Ровенского областного совета депутат фракции «Европейская Солидарность», глава Ровенской территориальной организации партии Виталий Гайдукевич подчеркнул, что средства на обеспечение субсидий можно найти, если власть уменьшит расходы на себя.

— Когда нам говорят, что в стране нет денег, то я хочу сказать, что эти деньги у страны есть, их вполне возможно забрать с обеспечения деятельности администрации президента, офиса генпрокурора, СБУ, — отметил он.

Кроме этого, в своем решении Ровенский областной совет отметил, что действия власти по повышению тарифов увеличили социальное напряжение в стране.

— Власть должна прекратить свою провальную деятельность, приводящую к уничтожению украинского народа. Сегодня мы стремились выработать максимально правильный документ, который, надеемся, услышат в Киеве. Представители общественности, которые имели слово на сессии, просили обязательно добавить в него пункт об отставке государственной власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, который не способен выполнять свои обязанности, — резюмировал глава Ровенского областного совета Сергей Кондарчук.

Депутаты Днепровского городского совета по инициативе «Европейской Солидарности» также требуют увеличить расходы на субсидии в связи с повышением тарифов. Такие требования к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Рады депутаты Днепра поддержали 27 января на второй внеочередной сессии.

— Власть обещала снизить тарифы вдвое, но им удалось снизить только субсидии из 71 миллиарда гривен до 36 миллиардов. Также отмену правила 100 киловатт льготной электроэнергии бьет по социально незащищенным слоям населения, — заявил в своем обращении глава фракции политической партии «Европейская Солидарность» в Днепровской городском совете Камиль Примаков.

Кроме вопроса субсидий местные депутаты также требуют ужесточить ответственность за злоупотребления на энергетическом рынке.

— В условиях бездействия центральной власти мы приложим все усилия, чтобы не оставлять украинцев один на один с этими важны проблемами», — отметил глава Запорожской территориальной организации «Европейская Солидарность», глава фракции «ЕС» в Запорожском областном совете Игорь Артюшенко.

Как известно, фракция «Европейская Солидарность» в Верховной Раде предлагает вернуть льготную норму до 100 кВт/ч и запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси. «ЕС» настаивает на запрете прямого импорта природного газа в Украину из Российской Федерации.

Лидер «Европейской Солидарности», пятый Президент Украины Петр Порошенко призвал власти гарантировать, что Украина не будет покупать газ в страны-агрессора. Порошенко также требует пресечь коррупционные схемы поставок электроэнергии из Беларуси и России и подчеркивает необходимость увеличить в бюджете объем средств на субсидии.

— Это вопрос энергетической безопасности. Мы действительно хотели бы услышать заверения премьер-министра, что мы не будем покупать газ в России, мы не будем покупать через коррупционные схемы электроэнергию от Беларуси и России. И что мы увеличим субсидии и рассмотрим законопроекты, которые внесла «Европейская Солидарность» на рассмотрение в повестке дня на этой неделе, — отметил Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете в парламенте.

Напомним, Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк высказался за восстановление в полном объеме субсидий для населения.