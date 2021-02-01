Президент Владимир Зеленский заявил, что был очень впечатлен штурмом Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января. Он считает, что миру после этого будет сложно воспринимать США как символ демократии.

Об этом он заявил в интервью Axios на HBO.

— Мы привыкли считать, что США идеальные демократические институты, где власть передается спокойно ... В Украине мы пережили две революции ... мы понимали, что такое может произойти в мире. Но то, что это может произойти в Штатах, никто этого не ожидал, — отметил он.

Владимир Зеленский уточнил, что очень волновался за США, когда там штурмовали Капитолий. Говорит, что не хотел, чтобы там произошел переворот.

Глава государства также выразил надежду на восстановление отношений между США и Украиной по новой администрации и с президентом Джо Байденом, с которым он еще не встречался.

Напомним, в США количество подозреваемых в штурме Капитолия 6 января уже достигла 400 человек и продолжает расти. Правоохранители уже предъявлены обвинения 135 участникам штурма и арестовали их.