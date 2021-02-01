Об этом он рассказал в интервью Axios на HBO, передает Офис президента.

— Есть несколько эмоций по поводу вакцинации в мире. То, что Украина не является равноправным членом Европейского Союза, — на это четко указали сроки вакцинации. Мы не в приоритете стран мира, которые получат вакцину сразу, — сказал Владимир Зеленский.

Он заверил, что те страны ЕС, «с которыми у нас прекрасные отношения» и к лидерам которых обращался Зеленский, помогут Украине с вакцинами. По словам президента, эти страны ЕС «от своих поставок вакцины будут понемногу отдавать нам».

— Но им будет трудно это объяснить своему народу. Это очень неприятно — чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой, — отметил Владимир Зеленский.

Напмоним, в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.