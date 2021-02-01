Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с некоторыми странами Европейского Союза, «с которыми у нас прекрасные отношения», о помощи с вакцинами против коронавирусного заболевания.
Об этом он рассказал в интервью Axios на HBO, передает Офис президента.
— Есть несколько эмоций по поводу вакцинации в мире. То, что Украина не является равноправным членом Европейского Союза, — на это четко указали сроки вакцинации. Мы не в приоритете стран мира, которые получат вакцину сразу, — сказал Владимир Зеленский.
Он заверил, что те страны ЕС, «с которыми у нас прекрасные отношения» и к лидерам которых обращался Зеленский, помогут Украине с вакцинами. По словам президента, эти страны ЕС «от своих поставок вакцины будут понемногу отдавать нам».
— Но им будет трудно это объяснить своему народу. Это очень неприятно — чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой, — отметил Владимир Зеленский.
Напмоним, в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.
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Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с некоторыми странами Европейского Союза, «с которыми у нас прекрасные отношения», о помощи с вакцинами против коронавирусного заболевания.
Об этом он рассказал в интервью Axios на HBO, передает Офис президента.
— Есть несколько эмоций по поводу вакцинации в мире. То, что Украина не является равноправным членом Европейского Союза, — на это четко указали сроки вакцинации. Мы не в приоритете стран мира, которые получат вакцину сразу, — сказал Владимир Зеленский.
Он заверил, что те страны ЕС, «с которыми у нас прекрасные отношения» и к лидерам которых обращался Зеленский, помогут Украине с вакцинами. По словам президента, эти страны ЕС «от своих поставок вакцины будут понемногу отдавать нам».
— Но им будет трудно это объяснить своему народу. Это очень неприятно — чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой, — отметил Владимир Зеленский.
Напмоним, в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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