Президент Владимир Зеленский отметил, что если он занимал бы пост президента в 2014 году, то сделал бы все возможное, чтобы воспрепятствовать аннексии Крыма.

Об этом он заявил в интервью Axios.

Владимир Зеленский подчеркнул, что готов был умереть на территории полуострова, но не допустить российские полувоенные формирования в Крым любой ценой.

— Простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все погибли в Крыму, мы бы туда «зеленых человечков» не пустили. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины, - сказал Владимир Зеленский.

Президент также обсудил эффективность Нормандского формата в нынешних реалиях, помогут ли подобные встречи приблизить возвращения Крыма в состав Украины.

— Это не значит, что мы ставим крест на Нормандском формате. Но есть вопросы, которые в Нормандии не являются агендой и не поднимаются, а именно: что делать с Крымом. Когда я приехал на первую встречу Нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является агендой. Тогда я спросил партнеров: «Назовите ту площадку, где существует агенда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму», - сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что по его ощущениям, Нормандский формат начинает стагнировать и превращаться в «обычные разговоры» без результатов.

— Прошел год и один месяц от Нормадской встречи, а я не вижу серьезных шагов вперед. Поэтому я повторю еще раз: я считаю, что это – разговоры. И Россия это прекрасно понимает. Они играют, поскольку не хотят продвижения этого процесса по украинским требованиям. Они хотят только по-своему. Они видят дальше федерализацию Украины, - прокомментировал Владимир Зеленский.

Раньше НикВести сообщали, что экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Михаил Куцин, который исполнял обязанности с февраля по июль 2014 года, объяснил почему была свернута десантная операция в Крыму в начале российского захвата полуострова.