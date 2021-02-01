Юлия Тимошенко, фото пресс-службы "Батьківщини"

Политическая партия ВО «Батьківщина» требует немедленно внести в повестку дня парламента законопроект №4680 и рассмотреть его в ближайшие дни в режиме ad hoc.

Об этом заявила глава партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

Разработанный политической силой законопроект предусматривает, что стоимость 1 кубометра газа для населения не должна превышать 3 гривен. Документ направляет на потребности семей газ отечественной добычи и газ из подземных хранилищ. Это позволит удешевить тарифы больше чем в 2 раза и снять напряжение в обществе.

— В этом законе 2 принципиальных позиции: украинский газ, как и до 2014 году, нужно отдать людям с 30% надбавки, чтобы получить прибыль. И газ из газовых хранилищ по цене закачки, хранения, транспортировки и НДС тоже нужно отдать людям. Этот законопроект может объединить зал. Давайте покажем, что мы в состоянии хотя бы что-то сделать для людей, - сказала Юлия Тимошенко.

Она обратилась к главе Верховной Рады с требованием поставить законопроект на голосование в режиме ad hoc, как неотложный.

— Сейчас я прошу главу Верховной Рады поставить на голосование вопрос, чтобы в режиме ad hoc рассмотреть закон 4680 и поставит точку в истории с тарифами. Сегодня, когда это необходимо людям, важно неотложно этот закон принять и продемонстрировать волю парламента к справедливости, к служению людям, - сказала Юлия Тимошенко.

Летом в подземные хранилища было закачано рекордные 28 миллиардов кубов газа по цене 3 гривны, заявила Юлия Тимошенко.Приблизительно такой же является себестоимость топлива, которое добывается в Украине. Людям его продают по 7 гривен, наживаясь на наиболее незащищенных. Именно эта несправедливость выводит тысячи граждан на митинги по всей стране и вынуждает сотни местных советов поддерживать требование «Батьківщини» дать людям честные тарифы.

— Нет никакого рынка. Есть монополия и коррумпированная цена на тепло, газ, электроэнергию, которая выставлена в ручном режиме. С этим необходимо покончить. Либо действующий президент, правительство, парламент с этим покончат сами, либо люди заставят покончить с этой коррупцией, - сказала Юлия Тимошенко, выступая в кулуарах Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на прошлой неделе состоялась встреча членов Ассоциации городов Украины с премьер-министром Денисом Шмыгалем по вопросу урегулирования цен на тепло и газ.