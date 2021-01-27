Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на прошлой неделе состоялась встреча членов Ассоциации городов Украины с премьер-министром Денисом Шмыгалем по вопросу урегулирования цен на тепло и газ.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— На прошлой неделе Ассоциация городов Украины инициировала встречу с премьер-министром по поводу урегулирования ситуации с тарифами на газ и тепло. 80% тарифа на отопление составляет стоимость газа. Мы договорились, что будет подписан меморандум между правительством, представителями парламента и Ассоциации городов по поводу урегулирования этого вопроса, — сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что в Ассоциация городов Украины является неправительственной организацией, в которую входят мэры.

— Самая большая проблема в том, что при поднятии тарифа на газ, нужно поднимать тариф на тепло. Поэтому нам нужно понимать — если мы хотим, чтобы не поднимали тариф на отопление, нужно не поднимать тариф на газ. Так же, как и вода зависит от электроэнергии, потому что воду нам перекачивают насосы, — добавил он.

Как сообщает АГУ, проект Меморандума будет регламентировать следующие договоренности:

Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными. Проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК «Нафтогаз», образовавшейся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая «разница в тарифах»). Теплокомуненерго смогут заключать годовые договоры с НАК «Нафтогаз» по выгодной цене.

Напомним, 20 января представители «Партии Шария» устроили акцию протеста против высоких тарифов под стенами Николаевского горсовета. Они сняли с себя верхнюю одежду под лозунгом «Нам холодно, но мы потерпим».

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поддержал протестующих из-за повышения цены на газ для населения.

Так, в пятницу, 15 января, в Николаеве на площади Соборной собрался митинг против повышения тарифов для населения – протестующие требовали снизить цены до уровня 1 января 2014 года и убрать тарифы на транспортировку газа.

Подобные акции протеста накануне прошли в Снигиревке, Баштанке и Первомайске.

После массовых протестов правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны). Такая цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или до отмены карантина (однако не дольше чем до 31 марта). Кроме того, НКРЭКУ снизила максимальный тариф на распределение (доставки) газа до 1,79 гривны за кубометр.