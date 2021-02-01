Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает введенные Евросоюзом санкции против России, недостаточными.
Как сообщает Европейская правда, об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.
— Санкции уже приняты, мы можем принять другие, но мы должны четко понимать, что этого недостаточно, — сказал Клеман Бон.
Он также повторил позицию Франции о том, что проект российского газопровода «Северный поток-2» вызывает большие сомнения.
— «Северный поток-2» рассматривается (в разрезе санкицй, - прим.), но это решение Германии, поскольку он находится в Германии. И мы всегда говорили, что у нас есть самые большие сомнения по поводу этого проекта, — сказал Клеман Бон.
На вопрос о том, означают эти слова призыв к Берлину отказаться от проекта газопровода, Бон ответил: «Именно так, мы уже об этом говорили».
Напомним, первая немецкая компания — концерн Bilfinger SE вышел из проекта строительства «Северного потока-2» из-за угрозы американских санкций, которые могут ввести через несколько недель.
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Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает введенные Евросоюзом санкции против России, недостаточными.
Как сообщает Европейская правда, об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.
— Санкции уже приняты, мы можем принять другие, но мы должны четко понимать, что этого недостаточно, — сказал Клеман Бон.
Он также повторил позицию Франции о том, что проект российского газопровода «Северный поток-2» вызывает большие сомнения.
— «Северный поток-2» рассматривается (в разрезе санкицй, - прим.), но это решение Германии, поскольку он находится в Германии. И мы всегда говорили, что у нас есть самые большие сомнения по поводу этого проекта, — сказал Клеман Бон.
На вопрос о том, означают эти слова призыв к Берлину отказаться от проекта газопровода, Бон ответил: «Именно так, мы уже об этом говорили».
Напомним, первая немецкая компания — концерн Bilfinger SE вышел из проекта строительства «Северного потока-2» из-за угрозы американских санкций, которые могут ввести через несколько недель.
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