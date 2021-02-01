Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов легко прощаться с чиновниками, которые плохо выполняют свою работу.

Об этом мэр Николаева заявил в эфире телеканала «Март» 29 января, - пишут НикВести.

— Я думаю, что в ближайшее время, да и вообще в следующие 5 лет я буду чаще менять людей, которые плохо работают. Если меня не будет удовлетворять качество работы этих людей, то мы будем их благодарить и просить освободить должность. Очень часто происходит, что люди начинают бороться за свои должности, вместо того, чтобы бороться за показатели, за то, чтобы лучше выполнять свою работу. Мне на самом деле сегодня все равно, кто это: человек, который знаком мне или не знаком, но является профессионалом. Если он выполняет свои обязанности - он будет работать. Если он не выполняет свои обязанности - будем узнавать, почему у него не получается, как нам дать возможность, чтобы ему удавалось. Если при всех этих дополнительных опциях человек не справляется - будем благодарить. Это касается всех: начальников управлений, директоров департаментов, руководителей районов и даже заместителей городского головы. Есть задача - развитие Николаева. И если кто-то не может по объективным или субъективным причинам - то освобождайместо для другого, кто может это сделать, - сказал Александр Сенкевич.