Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что за время руководства Владимира Евтушенко «Николаевэлектротрансом» ситуация на предприятии изменилась в лучшую сторону.

Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

По мнению городского головы, оценивать Владимира Евтушенко как директора нужно с двух сторон — это его хозяйственные качества и человеческие.

— По поводу Владимира Викторовича есть два вопроса. Первый — его хозяйственная деятельность. И по результатам проверки Госаудитслужбы, которая предоставит нам результаты, мы узнаем, как он работает как хозяин предприятия. И есть другой вопрос, по которому обращаются ко мне люди в фейсбуке, пишут в личные сообщения и письма. Это его личное поведение как человека. Где-то он кому-то словцо плохое сказал, кого-то унизил фразами, — сказал Александр Сенкевич.

Он также ответил на обращение 81 сотрудника КП, которые попросили мэра уволить Владимира Евтушенко. Городской голова добавил, что обобщать нельзя, поскольку на предприятии работают больше 700 сотрудников.

Также Александр Сенкевич добавил, что на предыдущих директоров жалоб не поступало, но при этом предприятие было в упадке.

— Мы дождемся результатов проверки и будем встречаться с коллективом, чтобы понять, что нам дальше делать. Понимаете, раньше у нас не было проблем с предыдущими руководителями. Мы не слышали ничего о предприятии «Николаевэлектротранс». Мы слышали о предыдущих руководителях, но количество транспорта, которое выходило на маршрут, было меньше, переезды разбитые, рельсо-шпаловые решетки тоже были испорчены. На предприятии появилась какая-то баня, которая строилась частными предпринимателями. Зайдя на предприятие, можно было увидеть терриконы мусора, разбитые окна, плохо обустроенный быт людей, которые там работают. Сегодня делают туалеты, нормальное место для работы, — сказал мэр.

Александр Сенкевич отметил, что нужно при этом работать над всеми составляющими условий работы сотрудников предприятия.

— Они, в первую очередь, граждане Украины. И имеют право на уважение их чести и достоинства, — сказал он.

Как сообщалось, работники коммунального предприятия «Николавеэлектротранс» направили мэру Александру Сенкевичу обращение с просьбой уволить Владимира Евтушенко с должности и.о. директора.

Отметим, что обращение сотрудники предприятия написали после того, как Александр Сенкевич, отвечая на вопрос, будет ли продлевать контракт с и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимиром Евтушенко, срок которого истекает в конце января 2021 года, сказал, что для принятия решения ему нужно сначала пообщаться с работниками предприятия.

На предприятии заявили, что подписанты обращения «ностальгируют по прошлому, где было все дозволено», а также «пытаются подстрекать коллектив» и «завидуют развитию предприятия».

При этом в марте 2020 года Александр Сенкевич раскритиковал директора коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко и отметил, что ему не место на занимаемой должности, если он не может решить проблемы КП.