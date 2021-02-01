В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС.

«Это первые в этом году тренировки типа PASSEX с кораблями Соединенных Штатов Америки. Мы очень рады работать с нашими американскими партнерами ради поддержания стабильности в Черном море. Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для усовершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами наших кораблей. Постоянное участие сил украинского флота в тренировках типа PASSEX способствует повышению взаимной совместимости и освоению стандартам Североатлантического альянса», — сказал командир флотилии ВМС Украины капитан 1-го ранга Юрий Федаш.

Как отмечается, во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы по тактическому маневрированию, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражению ударов противника и тому подобное.

По словам командира ракетного эсминца ВМС США Томаса Ралстона, взаимодействие и двусторонние учения проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности.

Ранее сообщалось, что новый учебный год в 299 бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, базирующейся в микрорайоне Николаева Кульбакино, традиционно открылся командирскими полетами.