В так называемой «ДНР» заявили о якобы начале вакцинации населения от коронавируса. Боевики утверждают, что привили первых пациентов российской вакциной «Спутник-V».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Как заявляют в «ДНР», первые дозы вакцины «Спутник-V» получили две сотрудницы донецких больниц. Вакцинированные женщины теперь находятся под наблюдением врачей.

Для прививки населения оккупанты открыли специальные пункты. Один из них работает в Центре первичной медико-санитарной помощи № 11 в Донецке. Именно там якобы вакцинировали первых пациентов.

Кроме того, боевики заявляют, что прививки вакциной «Спутник-V» якобы получил главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин. Главарь боевиков якобы вакцинировался в одной из больниц Донецка.

Напомним, в начале января в Николаеве были созданы две мобильные бригады в центрах первичной медико-санитарной помощи № 6 и № 2.