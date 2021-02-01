В так называемой «ДНР» заявили о якобы начале вакцинации населения от коронавируса. Боевики утверждают, что привили первых пациентов российской вакциной «Спутник-V».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Как заявляют в «ДНР», первые дозы вакцины «Спутник-V» получили две сотрудницы донецких больниц. Вакцинированные женщины теперь находятся под наблюдением врачей.
Для прививки населения оккупанты открыли специальные пункты. Один из них работает в Центре первичной медико-санитарной помощи № 11 в Донецке. Именно там якобы вакцинировали первых пациентов.
Кроме того, боевики заявляют, что прививки вакциной «Спутник-V» якобы получил главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин. Главарь боевиков якобы вакцинировался в одной из больниц Донецка.
Напомним, в начале января в Николаеве были созданы две мобильные бригады в центрах первичной медико-санитарной помощи № 6 и № 2.
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В так называемой «ДНР» заявили о якобы начале вакцинации населения от коронавируса. Боевики утверждают, что привили первых пациентов российской вакциной «Спутник-V».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Как заявляют в «ДНР», первые дозы вакцины «Спутник-V» получили две сотрудницы донецких больниц. Вакцинированные женщины теперь находятся под наблюдением врачей.
Для прививки населения оккупанты открыли специальные пункты. Один из них работает в Центре первичной медико-санитарной помощи № 11 в Донецке. Именно там якобы вакцинировали первых пациентов.
Кроме того, боевики заявляют, что прививки вакциной «Спутник-V» якобы получил главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин. Главарь боевиков якобы вакцинировался в одной из больниц Донецка.
Напомним, в начале января в Николаеве были созданы две мобильные бригады в центрах первичной медико-санитарной помощи № 6 и № 2.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа