Политсила «Европейская солидарность» заявила, что многие утверждения Владимира Зеленского в интервью Axios были недальновидными и послужат причиной конфликта с украинскими партнерами в недалеком будущем.

Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

Политсила отмечает, что претензии президента Владимира Зеленского в свежем интервью для канала HBO были необоснованными, президент так и не смог преодолеть тягу к популистским формулировкам для зарабатывания очков одобрения у электората.

— Владимир Зеленский должен был бы придерживаться одного правила: иногда лучше промолчать, чем сказать. Так как слово президента весит дорого, а слово президента-дилентанта – еще дороже. В коротком интервью американскому каналу HBO Зеленский успел наговорить много глупостей. Но самое главное то, что Зеленский назначил президента США и европейских лидеров ответственными за происходящее в нашей стране. К примеру, в том, что Украине до сих пор не член НАТО, Зеленский обвинил Байдена, - говорит депутат от «Европейской Солидарности» Мария Ионова.

В партии подчеркнули, что претензии к НАТО разрушат наработки предыдущих украинских дипломатов в области договоренностей с этой военной организацией.

— Хочу напомнить, что членство в НАТО – исключительно в интересах Украины. НАТО – это организация, которая работает при условиях соблюдения чётких условий сотрудничества. В НАТО невозможно попасть, разрушая армию и выискивая мир в глазах Путина, - добавила нардепка Мария Ионова.

Политсила «Европейская солидарность» также указала, что Зеленский обвинил в провале кампании по вакцинации западных союзников, попытавшись проигнорировать ряд собственных ошибок и просчетов своего окружения.

— А в провале кампании по вакцинации Зеленский, по сути, обвинил европейских лидеров. По словам президента, «Украина не находится в приоритете стран, которые получают вакцину сейчас» и «очень неприятным является факт, что ты стоишь с вытянутой рукой», - подчеркнула нардепка.

Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко уверен, что Зеленский остановил вектор на объединение с цивилизованной Европой, прекратил попытки координации с цивилизованным миром.

— Значит, что Украина не член НАТО - виноват Байден. Не Зеленский, который фактически свернул движение к цивилизованному миру после того, как стал президентом Украины. Не Вагнер-гейт, когда украинские спецслужбы планировали вместе с американцами потенциально натовскую спецоперацию, которую слили из Офиса президента. Нет, это Байден должен. Это не Зеленский должен в том, что в Украине нет до сих пор вакцинации, когда она уже есть в Бангладеш и в Алжире. Нет, это европейские партнеры должны. Во-первых, это стыдно. А во-вторых, он наносит невероятный вред нашей стране. Потому что это нарушение дипломатического этикета - обвинять партнеров в собственных проблемах и это все выносить в интервью, - прокомментировал нардеп интервью Владимира Зеленского.

Ранее НикВести сообщали, «Европейская Солидарность» официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87 волонтера, добровольца, десантницу Марусю Звиробий.