В Италии в школьном учебнике по географии и отметили, что в анексованому Крыму «состоялся референдум о присоединении к России», и что Донецк и Луганск «стали автономными» из-за «этнического спора украинцев и русского меньшинства». После обращения украинского посольства издательство выразило сожаление из-за сложившейся ситуации.

Об этом сообщается на Facebook-странице Посольства Украины в Италии.

Посольство Украины в Италии официально обратилось к издательству, Министерству образования страны и к автору учебника с требованием исправить текст и предложением сотрудничать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

— Руководство издательства Pearson в своем ответе выразило сожаление по поводу ситуации, которая возникла, и отметило готовность совместно обсуждать содержание учебников в тематике, что касается Украины. Мы приветствуем такой конструктивный подход, — говорится в заявлении украинских дипломатов.

Кроме того, в посольстве призвали украинцев участвовать в этой работе и сообщать посольству, издательствам и собственным школам о фактах фальсификации украинской истории в школьных учебниках.

Напомним, в сентябре пришлого года редакция BBC News World в материале об авиакатастрофе АН-26 под Харьковом вечером 25 сентября опубликовала карту Украины, где полуостров Крым не был обозначен украинской территорией.