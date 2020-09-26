Редакция BBC News World в материале об авиакатастрофе АН-26 под Харьковом вечером 25 сентября опубликовала карту Украины. Полуостров Крым на карте не обозначен украинской территорией.

Об этом свидетельствует изображение на сайте BBC News.

В то же время посольство Украины в Великобритании обратилось к редакции, выразив надежду, что эта ошибка будет исправлена в кратчайшие сроки.

Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) September 25, 2020

— BBC World, трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была обычная ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки #CrimeaIsUkraine, — говорится в сообщении.

Вскоре на сайте BBC World заменили главное фото на снимок с места крушения самолета, а карту опубликовали внизу материала, почти полностью обрезав Крым. Однако там все равно видно, что полуостров не обозначен одним цветом с украинскими территориями.

Напомним, накануне вечером вблизи Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На месте падения возник пожар. Погибли 22 человека.