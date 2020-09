Редакция BBC News World в материале об авиакатастрофе АН-26 под Харьковом вечером 25 сентября опубликовала карту Украины. Полуостров Крым на карте не обозначен украинской территорией.

Об этом свидетельствует изображение на сайте BBC News.

В то же время посольство Украины в Великобритании обратилось к редакции, выразив надежду, что эта ошибка будет исправлена в кратчайшие сроки.

Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW