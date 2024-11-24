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В Одесі рятувальники допомогли дітям, які застрягли на атракціоні

В Одесі рятувальники допомгли дітям, які застрягли на атракціоні. Фото: ДСНСВ Одесі рятувальники допомгли дітям, які застрягли на атракціоні. Фото: ДСНС

Сьогодні, 24 листопада, одеські рятувальники разом із працівниками парку атракціонів звільнили чотирьох дітей, які застрягли на атракціоні висотою 18 метрів.

Вогнеборці, використовуючи страхування за допомогою мотузки, спустили дітей по аварійній драбині, повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Одеській області.В Одесі рятувальники допомгли дітям, які застрягли на атракціоні. Фото: ДСНСВ Одесі рятувальники допомгли дітям, які застрягли на атракціоні. Фото: ДСНС

Зазначається, що жодна дитина не зазнала травм.

«На щастя, ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні ДСНС.

У селі Костянтинівка Вознесенського району Миколаївщини, 22 листопада, дівчина впала в колодязь та змогла звідти подзвонити рятувальникам

Нагадаємо, на Миколаївщині сталося дві пожежі, через які люди отримали опіки. Для ліквідації пожеж залучали вісім рятувальників і дві спецмашини.

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