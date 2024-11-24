В Одесі рятувальники допомогли дітям, які застрягли на атракціоні
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- Володимир Коваль
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19:30, 24 листопада, 2024
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Сьогодні, 24 листопада, одеські рятувальники разом із працівниками парку атракціонів звільнили чотирьох дітей, які застрягли на атракціоні висотою 18 метрів.
Вогнеборці, використовуючи страхування за допомогою мотузки, спустили дітей по аварійній драбині, повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Одеській області.В Одесі рятувальники допомгли дітям, які застрягли на атракціоні. Фото: ДСНС
Зазначається, що жодна дитина не зазнала травм.
«На щастя, ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні ДСНС.
У селі Костянтинівка Вознесенського району Миколаївщини, 22 листопада, дівчина впала в колодязь та змогла звідти подзвонити рятувальникам
Нагадаємо, на Миколаївщині сталося дві пожежі, через які люди отримали опіки. Для ліквідації пожеж залучали вісім рятувальників і дві спецмашини.
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