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На Миколаївщині дівчина впала у 10-метровий колодязь та сама подзвонила рятувальникам

Дівчина впала в колодязь у Костянтинівці, фото: ДСНС МиколаївщиниДівчина впала в колодязь у Костянтинівці, фото: ДСНС Миколаївщини

У селі Костянтинівка Вознесенського району Миколаївщини, сьогодні вдень, 22 листопада, дівчина впала в колодязь та змогла звідти подзвонити рятувальникам.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

«Випадок виявився досить курйозним, адже дзвонила постраждала із колодязя, куди впала випадково», — кажуть у ДСНС.

Надзвичайники витягли 24-річну дівчину за допомогою рятувальної мотузки та альпіністського спорядження. Глибина, на яку вона впала, виявилась близько 10 метрів.

Зазначається, що лікарі на місці оглянули постраждалу, і хоча дівчина спершу відмовлялась від госпіталізації, все ж таки вмовили її та відвезли до місцевої лікарні для більш детального обстеження.

Нагадаємо, у липні цього року, в Арбузинці, що на Миколаївщині рятувальники дістали чоловіка, який впав у чотириметровий колодязь.  

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