У СБУ показали уламки «Орешника», яким Росія завдала удар по Дніпру

Скріншот з відео АР

У Службі безпеки України (СБУ) продемонстрували уламки російської ракети «Орешник», якою російські війська завдали удар по Дніпру в четвер, 21 листопада.

Про це повідомляє «АР».

Обвуглені, понівечені дроти й корпус ракети, розміром із велику шину, — це все, що залишилося від зброї, яка може бути оснащена як звичайними, так і ядерними боєголовками.

— Слід вказати, що вперше було виявлено на території України залишки такої ракети. Тобто до цього не документували слідчі Служби безпеки вказаний предмет, — говорить співробітник Служби безпеки України.

У СБУ також підвтердили, що ракета була запущена з полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії.

Зазначається, що ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів. Її максимальна швидкість становила 11 Махів, а час польоту до цілі — 15 хвилин.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Росія завдала удару по місту Дніпро за допомогою балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка оснащена без'ядерним гіперзвуковим варіантом.