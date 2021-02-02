Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией партии «Батьківщина» в Верховной Раде.
Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина.
— По поводу коалиции мы (с лидером «Батьківщини» Юлией Тимошенко - ИФ) ничего не обсуждали, но все возможно в стране, - сказал Давид Арахамия журналистам в понедельник в Киеве.
Он подчеркнул, что фракция «Слуга народа», как монобольшинство, никогда не работала «в режиме коалиции» и это может быть непривычно, «потому что надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом».
— Но что касается потенциально коалиционного соглашения или с Тимошенко или с другой фракцией или группой, то это - открытый диалог, - отметил Давид Арахамия.
Ранее на брифинге в понедельник Тимошенко, отвечая на вопрос о возможном создании коалиции с фракцией «Слуга народа» и депутатской группой «Доверие» сказала: «Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы без исключения, и объединиться для того, чтобы Украину вернуть на путь развития, возражения, становления... Вот вокруг этого нужно объединяться. Если такое объединение президент инициирует, тотальное, всеобъемлющее объединение, ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом принимать участие».
Напомним, Давид Арахамия отказался называть фамилии народных депутатов, подписавшихся за исключение Александра Дубинского из состава фракции в Верховной Раде.
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Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией партии «Батьківщина» в Верховной Раде.
Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина.
— По поводу коалиции мы (с лидером «Батьківщини» Юлией Тимошенко - ИФ) ничего не обсуждали, но все возможно в стране, - сказал Давид Арахамия журналистам в понедельник в Киеве.
Он подчеркнул, что фракция «Слуга народа», как монобольшинство, никогда не работала «в режиме коалиции» и это может быть непривычно, «потому что надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом».
— Но что касается потенциально коалиционного соглашения или с Тимошенко или с другой фракцией или группой, то это - открытый диалог, - отметил Давид Арахамия.
Ранее на брифинге в понедельник Тимошенко, отвечая на вопрос о возможном создании коалиции с фракцией «Слуга народа» и депутатской группой «Доверие» сказала: «Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы без исключения, и объединиться для того, чтобы Украину вернуть на путь развития, возражения, становления... Вот вокруг этого нужно объединяться. Если такое объединение президент инициирует, тотальное, всеобъемлющее объединение, ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом принимать участие».
Напомним, Давид Арахамия отказался называть фамилии народных депутатов, подписавшихся за исключение Александра Дубинского из состава фракции в Верховной Раде.
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