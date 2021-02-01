Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отказался называть фамилии народных депутатов, подписавшихся за исключение Александра Дубинского из состава фракции в Верховной Раде.

Об этом он заявил в комментарии журналистам сегодня вечером, 1 февраля.

Отвечая на вопросы журналистов о том, смогут ли они увидеть результаты голосования на прошедшем накануне заседании фракции «Слуги народа», политик ответил, что в этом нет необходимости, добавив, что 80% членов фракции подписались «за».

— В этом нет необходимости. Потому что это внутреннее фракционно решение. Зачем вам результат? Дубинский имеет право писать любые обращения, у нас регламентом определена процедура, каким образом это должно происходить. Она прошла согласно регламенту полностью надлежащим образом, у нас есть протокол и подписи каждого депутата, который проголосовал, его позиция. Таким образом, завтра от меня, я только что подписал, пойдет письмо на главу Верховной Рады с сообщением о том, что господин Дубинский как народный депутат прекратил свое участие в деятельности нашей фракции, - сказал Давид Арахамия.

Также он рассказал, почему он голосовал за исключение Александра Дубинского из состава фракции.

— Почему я проголосовал за? Потому что он, во-первых, не отреагировал на прямой посыл президента о том, что это следует сделать, хотя бы временно выйти из фракции, чтобы потом решить все свои вопросы и потом вернуться, если он невиновен, как он утверждает. Это первый шаг, а второй шаг - я глава фракции, и я должен защищать своих коллег по фракции. А вы же знаете, что господин Дубинский известен по атакам на тех же коллег по фракции, по партии, по Кабинету Министров. Такие настроения звучали много раз, но сейчас такая точка кипения дошла, поэтому я голосовал за, будучи солидарным с большинством фракции. Вы видите, 80% за, - сказал Давид Арахамия.

Как известно, фракция «Слуга Народа» вечером 1 февраля собралась, чтобы объявить результаты тайного голосования по исключению народного депутата Александра Дубинского.

Ранее сообщалось, что большинство народных депутатов Украины от партии «Слуга народа», представляющих в парламенте интересы жителей Николаевской области, не смогли ответить, поддерживают ли исключение из фракции Александра Дубинского.

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», однако тот отказался. Накануне Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.