Об этом сообщает депутат от «Слуги Народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, на тайном голосовании фракции за исключение Александра Дубинского проголосовали не менее 180 депутатов из 246.

«Это было самое короткое заседание фракции СН ever. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей», ㅡ написала она.

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», однако тот отказался. Накануне Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.