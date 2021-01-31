Александр Дубинский

Большинство народных депутатов Украины от партии «Слуга народа», представляющих в парламенте интересы жителей Николаевской области, не могут ответить, поддерживают ли исключение из фракции Александра Дубинского.

Об этом нардепы рассказали в комментарии НикВести.

В частности, Максим Дырдин указал, что не может давать какие-либо комментарии в сложившейся ситуации до собрания фракции, которое запланировано на понедельник, 1 февраля.

— Вас этот вопрос интересует? Без комментариев. Будет же фракция — Вы знаете. Там все узнаете, будут журналисты. Всё, больше не могу Вам ничего сказал, - сказал Максим Дырдин.

Нардеп Артем Черноморов также сообщил, что не может комментировать данный вопрос, поскольку ему неизвестна позиция фракции «Слуга народа».

— Я это не комментирую, поскольку данное голосование было тайным. Всей прессе так и сказали. Вы знаете, пока мне неизвестна позиция фракции я не могу комментировать, - сказал Артем Черноморов.

Стоит отметить, что нардеп Александр Гайду также отказался комментировать, поддержал ли он исключение Александра Дубинского из фракции «Слуга народа».

При этом нардеп Игорь Негулевский рассказал, что подписался за исключение Александра Дубинского, поскольку считает, что тот «вносил деструктив в фракцию».

— Я подписывался за исключение Дубинского, потому что он полтора года вносил деструктив в нашу фракцию. В отличие от других, я могу честно и правдиво говорить свою точку зрения. С удовольствием подписался за его исключение, - сказал Игорь Негулевский.

Отметим, что народные депутаты Игорь Копытин и Александр Пасечный не комментировали возможное исключение Александра Дубинского из фракции «Слуга народа».

Игорь Негулевский и Александр Дубинский Игорь Копытин и Александр Дубинский

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», однако тот отказался. Накануне Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.