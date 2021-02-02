США продолжат оказывать Украине «активную экономическую и военную помощь». Это пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Выдержки из беседы привел в понедельник, 1 февраля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает DW.com.

«Госсекретарь подчеркнул активную двухпартийную поддержку Украины и (сообщил - прим.) о приоритете, который Соединенные Штаты отдают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины», - отмечается в заявлении.

Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства права и экономических реформах, призванных укрепить украинские институты.

— Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины в борьбе с COVID-19 и в достижении дипломатического урегулирования в связи с агрессией России на востоке Украины и в Крыму, - подчеркнул Нед Прайс.

28 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении ряда российских граждан и компаний. Глава государства тем самым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что украинские ВМС провели в Черном море тренировки с кораблями США.