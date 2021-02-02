США продолжат оказывать Украине «активную экономическую и военную помощь». Это пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Выдержки из беседы привел в понедельник, 1 февраля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает DW.com.
«Госсекретарь подчеркнул активную двухпартийную поддержку Украины и (сообщил - прим.) о приоритете, который Соединенные Штаты отдают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины», - отмечается в заявлении.
Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства права и экономических реформах, призванных укрепить украинские институты.
— Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины в борьбе с COVID-19 и в достижении дипломатического урегулирования в связи с агрессией России на востоке Украины и в Крыму, - подчеркнул Нед Прайс.
28 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении ряда российских граждан и компаний. Глава государства тем самым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от декабря 2020 года.
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США продолжат оказывать Украине «активную экономическую и военную помощь». Это пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Выдержки из беседы привел в понедельник, 1 февраля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает DW.com.
«Госсекретарь подчеркнул активную двухпартийную поддержку Украины и (сообщил - прим.) о приоритете, который Соединенные Штаты отдают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины», - отмечается в заявлении.
Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства права и экономических реформах, призванных укрепить украинские институты.
— Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины в борьбе с COVID-19 и в достижении дипломатического урегулирования в связи с агрессией России на востоке Украины и в Крыму, - подчеркнул Нед Прайс.
28 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении ряда российских граждан и компаний. Глава государства тем самым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от декабря 2020 года.
Ранее сообщалось, что украинские ВМС провели в Черном море тренировки с кораблями США.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа