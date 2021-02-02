Во вторник, 2 февраля, началось судебное заседание, на котором рассматривается вопрос изменения условного наказания на реальное российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Перед зданием Мосгорсуда, где проходит выездное заседание Симоновского суда, начались задержания.

Об этом сообщает Медуза.

Заседание началось в 10:00 по киевскому времени. Оно проходит в открытом для прессы режиме. В зале присутствуют жена Навального Юлия и его адвокаты.

Накануне судебного заседания в Москве ограничили движение по ряду улиц, примыкающих к Мосгорсуду. При этом у суда и ближайшей станции метров «Преображенская площадь» начались задержания. Под зданием дежурят автозаки.

«Задержаны несколько десятков человек, от здания суда отъехало два полных автозака с задержанными», — сообщает издание.

Отмечается, что в январе Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации подала ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. До этого оппозиционера приговаривали к условному лишению свободы по делам «Ив Роше» (в 2014 году на 3,5 года) и «Кировлеса» (повторно — в 2017 году на 5 лет).

Напомним, после ареста Навального «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в городе Геленджик, расположен дворец для российского президента, площадью более 17 000 квадратных метров. Он по площади сопоставим с территорией 39 княжеств Монако. Дворец построили так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

По данным ФБК, строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. В целом его стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей (более $13,5 миллиарда).

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал резонансное расследование «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.