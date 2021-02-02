Новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.

Об этом говорили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и новый государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба МИД Украины.

Стороны, в частности, обсудили противодействие гибридным угрозам и дезинформации.

Собеседники обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это будут позволять.

«Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия», — говорится в сообщении.

Напомним, через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства по пятому Президенту Петру Порошенко и новоизбранному президенту США Джо Байдену.