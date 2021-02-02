Новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.
Об этом говорили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и новый государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба МИД Украины.
Стороны, в частности, обсудили противодействие гибридным угрозам и дезинформации.
Собеседники обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это будут позволять.
«Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия», — говорится в сообщении.
Напомним, через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства по пятому Президенту Петру Порошенко и новоизбранному президенту США Джо Байдену.
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Новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.
Об этом говорили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и новый государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба МИД Украины.
Стороны, в частности, обсудили противодействие гибридным угрозам и дезинформации.
Собеседники обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это будут позволять.
«Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия», — говорится в сообщении.
Напомним, через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства по пятому Президенту Петру Порошенко и новоизбранному президенту США Джо Байдену.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа