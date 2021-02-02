Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Джо Байден пригласит его на встречу в Белый дом.

Об этом он сказал в интервью программе Axios, выходящей на платформе HBO. Перевод интервью опубликовал Офис Президента.

Владимир Зеленский также отметил, что хочет помочь Джо Байдену сделать «положительные изменения» в мире.

— Я думаю, что обязательно буду приглашен Президентом Байденом в Белый дом, и с удовольствием приму это приглашение. Я считаю, что у нас есть много, о чем можно не только говорить, но и многое сделать. Мне кажется, что некоторые изменения в мире будут в течение каденции Президента Байдена. Очень положительные. Я бы очень хотел, чтобы мы смогли помочь ему в этом деле, а Президент Байден помог Украины, которую он прекрасно знает. Но не так глубоко, как нам хотелось бы. Уверен, что после нашей встречи это будет именно так. И я думаю, что приглашение, наша встреча с Президентом США — это символ и на все те вопросы, которые были от вас с самого начала о том, чего ожидает Украина от Соединенных Штатов, воспринимают ли Соединенные Штаты Украину как партнера, мы выйдем на другой уровень наших отношений, смогут ли Соединенные Штаты помочь закончить войну в Европе, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства по пятому Президенту Петру Порошенко и новоизбранному президенту США Джо Байдену.



