Министерство здравоохранения Армении зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволяет использовать ее на территории страны.
Об этом сообщают Armenpress и Российский фонд прямых инвестиций.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время в Армении начнется вакцинация их препаратом. Руководитель Нацпрограммы по иммунизации Гаяне Саакян, которая уже вакцинировалась «Спутником V», сказала, что у пациентов, получивших прививку, не было осложнений.
Вакцину одобрили на основании данных третьей фазы исследований в России без дополнительных исследований в Армении. Ранее Армения получила образцы вакцины, которой привили 15 человек.
Напомним, в так называемой «ДНР» заявили о якобы начале вакцинации населения от коронавируса. Боевики утверждают, что привили первых пациентов российской вакциной «Спутник-V».
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Министерство здравоохранения Армении зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволяет использовать ее на территории страны.
Об этом сообщают Armenpress и Российский фонд прямых инвестиций.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время в Армении начнется вакцинация их препаратом. Руководитель Нацпрограммы по иммунизации Гаяне Саакян, которая уже вакцинировалась «Спутником V», сказала, что у пациентов, получивших прививку, не было осложнений.
Вакцину одобрили на основании данных третьей фазы исследований в России без дополнительных исследований в Армении. Ранее Армения получила образцы вакцины, которой привили 15 человек.
Напомним, в так называемой «ДНР» заявили о якобы начале вакцинации населения от коронавируса. Боевики утверждают, что привили первых пациентов российской вакциной «Спутник-V».
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа