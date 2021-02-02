Министерство здравоохранения Армении зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволяет использовать ее на территории страны.

Об этом сообщают Armenpress и Российский фонд прямых инвестиций.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время в Армении начнется вакцинация их препаратом. Руководитель Нацпрограммы по иммунизации Гаяне Саакян, которая уже вакцинировалась «Спутником V», сказала, что у пациентов, получивших прививку, не было осложнений.

Вакцину одобрили на основании данных третьей фазы исследований в России без дополнительных исследований в Армении. Ранее Армения получила образцы вакцины, которой привили 15 человек.

Напомним, в так называемой «ДНР» заявили о якобы начале вакцинации населения от коронавируса. Боевики утверждают, что привили первых пациентов российской вакциной «Спутник-V».