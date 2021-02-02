В Черновицкой области в школе села Давыдовка Сторожинецкого района выявили неизвестный химический запах. В связи с этим всех учеников перевели на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Molbuk.ua.

По словам сельского главы Станислава Войцицкого, неизвестный химический запах был обнаружен в школе 1 февраля. После этого было эвакуировано из учебного заведения 426 человек. При этом по состоянию на 2 февраля ни у кого из школьников не было выявлено никаких заболеваний или симптомов.

– Слава Богу, все хорошо - все дети живы-здоровы. А со всем остальным там разбирается полиция, - сообщил Войцицкий.

В связи с инцидентом все классы Давыдовской школы переведены на полную дистанционную форму обучения до 8 февраля.

Напомним, в одной из школ Первомайска, ученик 6-го класса распылил в кабинете содержимое газового баллончика.