В Черновицкой области в школе села Давыдовка Сторожинецкого района выявили неизвестный химический запах. В связи с этим всех учеников перевели на дистанционное обучение.
Об этом сообщает Molbuk.ua.
По словам сельского главы Станислава Войцицкого, неизвестный химический запах был обнаружен в школе 1 февраля. После этого было эвакуировано из учебного заведения 426 человек. При этом по состоянию на 2 февраля ни у кого из школьников не было выявлено никаких заболеваний или симптомов.
– Слава Богу, все хорошо - все дети живы-здоровы. А со всем остальным там разбирается полиция, - сообщил Войцицкий.
В связи с инцидентом все классы Давыдовской школы переведены на полную дистанционную форму обучения до 8 февраля.
Напомним, в одной из школ Первомайска, ученик 6-го класса распылил в кабинете содержимое газового баллончика.
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В Черновицкой области в школе села Давыдовка Сторожинецкого района выявили неизвестный химический запах. В связи с этим всех учеников перевели на дистанционное обучение.
Об этом сообщает Molbuk.ua.
По словам сельского главы Станислава Войцицкого, неизвестный химический запах был обнаружен в школе 1 февраля. После этого было эвакуировано из учебного заведения 426 человек. При этом по состоянию на 2 февраля ни у кого из школьников не было выявлено никаких заболеваний или симптомов.
– Слава Богу, все хорошо - все дети живы-здоровы. А со всем остальным там разбирается полиция, - сообщил Войцицкий.
В связи с инцидентом все классы Давыдовской школы переведены на полную дистанционную форму обучения до 8 февраля.
Напомним, в одной из школ Первомайска, ученик 6-го класса распылил в кабинете содержимое газового баллончика.
|
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|
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|
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