В этом году в России изберут советников по воспитанию в 10 пилотных регионах. В их обязанностях будет проводить беседы о митингах с детьми и подростками.

Об этом пишет издание Украинская правда.

По информации издания, с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в оккупированном Севастополе. В 2022 году конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию пройдет во всех регионах России.

За проект в значительной мере отвечает Российское движение школьников, которое курируется администрацией президента России. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила, что будущие воспитатели должны будут знать, чем живут современные дети, говорить с ними на их языке, в том числе о политике и митингах. Она подчеркнула, что особенное внимание надо уделять подросткам, которых задерживали на несанкционированных акциях.

Для советников-воспитателей предусмотрят ежемесячную надбавку в 15 тысяч рублей.

Первая программа обучения советников пройдет на базе МДЦ «Артек» с марта по август 2021 года. Организаторы конкурса предполагают, что через нее пройдут порядка 2500 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве началось судебное заседание, на котором рассматривается вопрос изменения условного наказания на реальное российскому оппозиционеру Алексею Навальному.